Le Caule-Sainte-Beuve (76) – À la découverte des oiseaux hivernants Mairie du Caule-Sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve Catégories d’Évènement: Le Caule-Sainte-Beuve

Seine-Maritime Le Caule-Sainte-Beuve (76) – À la découverte des oiseaux hivernants Mairie du Caule-Sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve, 27 janvier 2024, Le Caule-Sainte-Beuve. Le Caule-Sainte-Beuve (76) – À la découverte des oiseaux hivernants Samedi 27 janvier 2024, 10h00 Mairie du Caule-Sainte-Beuve Inscription obligatoire sur le site du département La veille du comptage national des oiseaux des Jardins, venez apprendre ou réviser l’identification des oiseaux que vous voyez tous les jours chez vous.

Prévoyez chaussures de rando et jumelles ! RDV à la mairie, 10 route de l’Abbé Delforge au Caule-Sainte-Beuve Réservations sur : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html Crédit photo : M. Garnodon Mairie du Caule-Sainte-Beuve 10 Rte de l’Abbé Delforge, 76390 Le Caule-Sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve 76390 Le Bourg Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html »}] [{« link »: « https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:30:00+01:00

2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Le Caule-Sainte-Beuve, Seine-Maritime Autres Lieu Mairie du Caule-Sainte-Beuve Adresse 10 Rte de l'Abbé Delforge, 76390 Le Caule-Sainte-Beuve Ville Le Caule-Sainte-Beuve Departement Seine-Maritime Lieu Ville Mairie du Caule-Sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve latitude longitude 49.764587;1.591366

Mairie du Caule-Sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le caule-sainte-beuve/