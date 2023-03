LE-CAULE-SAINTE-BEUVE (76) – Les premiers envols de nos oiseaux forestiers Mairie du Caule-Sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve Catégories d’Évènement: Le Caule-Sainte-Beuve

LE-CAULE-SAINTE-BEUVE (76) – Les premiers envols de nos oiseaux forestiers Mairie du Caule-Sainte-Beuve, 10 juin 2023, Le Caule-Sainte-Beuve. LE-CAULE-SAINTE-BEUVE (76) – Les premiers envols de nos oiseaux forestiers Samedi 10 juin, 10h00 Mairie du Caule-Sainte-Beuve Gratuit Venez assister aux premiers vols de nos oiseaux forestiers. Entre les pics sortant de leur arbre, les pinsons de leur nid et les pouillots du sol, le spectacle est partout. RDV à la mairie du Caule-Sainte-Beuve. Visite gratuite Équipement nécessaire : Chaussures de randonnée et jumelles Réservation obligatoire sur le site du Département 76 : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html Mairie du Caule-Sainte-Beuve 10 Rte de l’Abbé Delforge, 76390 Le Caule-Sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve 76390 Le Bourg Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html »}] [{« link »: « https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

