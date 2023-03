Madagascar : Regards croisés sur l’insurrection de 1947 à Paris (75) Mairie du 6 e arrondissement de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Madagascar : Regards croisés sur l’insurrection de 1947 à Paris (75) Mairie du 6 e arrondissement de Paris, 17 mars 2023, Paris. Madagascar : Regards croisés sur l’insurrection de 1947 à Paris (75) Vendredi 17 mars, 17h00 Mairie du 6 e arrondissement de Paris Table ronde avec Jennifer Cole, professeur d’anthropologie, Présidente du département de développement humain comparatif et co-présidente du comité des études africaines de l’Université de Chicago, Michèle Rakotoson, auteure de Ambatomanga, lesilence et la douleur (Ed Atelier des nomades) et Marie Ranjanoro auteure de Feux, fièvres, forêts (Ed Laterit). Événement en présentiel à la mairie du 6 e arrondissement de Paris avec une rediffusion en Facebook live le jour même. – Une table ronde annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net – Mairie du 6 e arrondissement de Paris 78 Rue Bonaparte, 75006 Paris Paris 75006 Quartier de l’Odéon Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/202933659080232 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/madagascar-1947-une-revolution-oubliee »}] [{« link »: « https://boutique.laterit.fr/en/our-productions/568-pre-order-book-feux-fievres-forets-marie-ranjanoro.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

