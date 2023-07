La Mairie en vocalise: Ensemble musical Calle Sol Mairie du 4/5 Marseille, 25 juillet 2023, Marseille.

La Mairie en vocalise: Ensemble musical Calle Sol Mardi 25 juillet, 18h00 Mairie du 4/5 Entrée libre

Ensemble musical Calle Sol

Avec les sons afro-latino de ses tambours, chant et danse, le répertoire s’est élargi et visite d’autres rythmes provenant de la Colombie, du Pérou, du Puerto Rico, ou du Venezuela.

À partir de 18h

Entrée libre et gratuite

Cour de la mairie des 4ᵉ et 5ᵉ arrondissements – 13 square Sidi Brahim (5ᵉ)

Plus de renseignements au 04.91.14.60.30

_____________________________________________________________

Mairie du 4/5 13 Square Sidi Brahim, 13005 Marseille Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T18:00:00+02:00 – 2023-07-25T19:00:00+02:00

