Cet évènement est passé L’occasion pour vous de venir découvrir QJ, ancienne mairie du 1er arrdt de Paris, autrement ! Mairie du 1er arrondissement Paris Catégorie d’Évènement: Paris L’occasion pour vous de venir découvrir QJ, ancienne mairie du 1er arrdt de Paris, autrement ! Mairie du 1er arrondissement Paris, 16 septembre 2023, Paris. L’occasion pour vous de venir découvrir QJ, ancienne mairie du 1er arrdt de Paris, autrement ! Samedi 16 septembre, 10h00 Mairie du 1er arrondissement QJ vous propose de découvrir l’histoire de l’ensemble architectural composé de l’église Saint-Germain l’Auxerrois, du beffroi, de l’ex Mairie du 1er devenue QJ et de la colonnade orientale du Louvre.

Infos complémentaires sur le site de QJ. Mairie du 1er arrondissement 4 place du Louvre 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 50 75 01 http://www.mairie01.paris.fr https://www.facebook.com/Mairie1-323635674346076/?fref=ts Mairie du style Renaissance face au Louvre.

Elle est entourée par l’Eglise d’Auxerrois, de son Beffroi unique sur Paris et de la place du Louvre.

La restauration en 2016 de son escalier d’honneur redonne à la Mairie du 1er son cachet originel. Vous pourrez également découvrir sa Salle des Mariages et sa terrasse donnant une vue sur le Louvre. Quartier Jeune est un lieu universel, accueillant, bienveillant et convivial. Il est ouvert sans distinction à tou·te·s les jeunes de 16 à 30 ans de Paris et de l’Ile-de-France, quel que soit leur profil : lycéen·ne·s, étudiant·e·s, jeunes actif·ve·s, volontaires en service civique, jeunes en recherche d’emploi ou de stage, d’apprentissage ou de volontariat. Ce nouvel espace au cœur de la capitale permet aux jeunes de bénéficier de conseils et de solutions. Des réponses concrètes peuvent être apportées sur tous les sujets qui les concernent : formation, insertion professionnelle, santé, accès aux droits, engagement citoyen, loisirs, culture, sport, bien-être, etc. Des espaces de travail collaboratif sont proposés en accès libre, dans la limite des places disponibles. M° Louvre-Rivoli, Pont-Neuf Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Ville de Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Mairie du 1er arrondissement Adresse 4 place du Louvre 75001 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Mairie du 1er arrondissement Paris latitude longitude 48.860048;2.341264

Mairie du 1er arrondissement Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/