FÊTE DE LA BRETAGNE 13 14 MAI MAIRIE DU 15ème PARIS 13 et 14 mai mairie du 15ème arrondissement Entrée libre

Degemer mat e Gouel Breizh e Paris XV tro dro sevenadur hor bro

Plijadur a vo evit an holl, hag an enkerzh a vo dieub.

Sonerezh gant ar strolladoù eus ar re vrudañ eus Breizh ha Bro Bariz :

D’ar sadorn 13 a viz mae eus 11e adaleg 21e gant da skouer DENEZ PRIGENT e fin an abardaez

D’ar zul 14 a viz mae eus 11e adaleg 20e gant da skouer STARTIJENN e fin an abardaez

Diskouezadeg divyezheg « Kanañ er skol » tro dro ar gan e Brezhoneg er skolioù

Stal labour evit dizoleiñ ar Brezhoneg, ar yezh hag he stad e 2023

C’hoarioù ha fardoù evit ar vugale

Ur stal levraoueg gant leorioù e brezhoneg hag e galleg

hag evel just stalioù gant produioù eus Breizh da brenañ, da zebriñ, da evañ

Bienvenue à la Fête de la Bretagne à Paris XV ieme autour de la culture bretonne

Il y en aura pour tout le monde et l’entrée est gratuite

De la musique avec l es meilleurs groupes de Bretagne et d’Ile de France

Samedi 13 mai de 10h à 21h avec DENEZ PRIGENT en fin d’après midi

Dimanche 14 mai de 11h à 20h avec Startijenn en fin d’après midi

Une exposition « Chanter en breton à l’école »

Un atelier pour découvrir la langue bretonne et son état en 2023.

Jeux, maquillages, initiation à la danse, chants en breton pour les co enfants

Un stand librairie pour la vente de livres en Breton et en Français

la présentation de la revue SPHERE consacrée pour son premier numéro aux Bretons

Et bien sûr des stands de vente de produits bretons de créateurs,et de gastronomie et des bars et lieux de restauration.

Mais encore des conférences sur la généalogie, et plusieurs généalogistes de toute la Bretagne

mairie du 15ème arrondissement 33 rue Péclet Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T20:00:00+02:00

Paris Breton fête de la Bretagne

Paris Breton