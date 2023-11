American Contra Dance in Paris Mairie du 14ème, Salle des Mariages, Paris (75) American Contra Dance in Paris Mairie du 14ème, Salle des Mariages, Paris (75), 27 janvier 2024, . American Contra Dance in Paris Samedi 27 janvier 2024, 17h00 Mairie du 14ème, Salle des Mariages, Paris (75) 10 Notre calleuse sera Alexandra Deis-Lauby https://alexandradeislaubydancecaller.wordpress.com/ de la Grande Pomme et les musiciens seront le duo Old-Time Jane Rothfield & Allan Carr de Staunton Virginia https://janierothfield.com/janieandallan. Nous ne serons pas dans la Salle des Fêtes dans l’Annexe de la Mairie, mais dans la Salle des Mariages dans la Mairie même. Comme d’habitude, leçon pour débutants 17:00-17:30, danse 17:30-19:00, buffet participatif (amenez un plat à partager !) 19:00-20:00, danse 20:00-22:00. Tarif 10 euros, 5 euros pour jeunes ou étudiants ou chercheurs d’emploi. Amenez vos gourdes. Bienvenu aux débutants et aux expérimentés, venez seul ou en couple ou en famille ! source : événement American Contra Dance in Paris publié sur AgendaTrad Mairie du 14ème, Salle des Mariages, Paris (75) 2, Place Ferdinand Brunot

Mairie du 14ème, Salle des Mariages, 75014 Paris, France [{« link »: « https://alexandradeislaubydancecaller.wordpress.com/de?fbclid=IwAR2Y5ckcL2f7vP_EhQPwZDdBZlhP7U–KGxug_uUTIi5iq1YX1eD1jOUFKs »}, {« link »: « https://janierothfield.com/janieandallan?fbclid=IwAR3IbZWBDkJKiYacTsST2qA2uQ-wBc88gv0ZdwDA79Az5Fg4te0jXAq4IAQ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46782 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

baltrad balfolk

