Le compte à rebours du Noël Zéro Déchet à commencer ! Pour la deuxième année consécutive, la Ressourcerie Créative et la Mairie du 14ème s'engagent dans une démarche écologique et circulaire de « Noël Zéro déchet » La Ressourcerie animera des ateliers de confection de décorations de Noël issues de matériaux de récupération en Mairie le samedi 3 et 10 décembre. Dans le cadre de ces ateliers, jusqu'au 13 décembre, on collecte différents matériaux que vous pouvez donner au sein de la boutique : pomme de pin, gobelets & assiettes en carton blanc, balle de tennis, tissus dorés, argentés & jaune pâle, ruban argent & doré, et ficelle !

2022-12-03T11:00:00+01:00

2022-12-10T18:00:00+01:00 Ateliers Noël Zéro Déchet – Mairie du 14ème, La Ressourcerie Créative

