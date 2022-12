Soirée de lancement du Budget Participatif dans le 14e arrondissement mairie du 14e arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Soirée de lancement du Budget Participatif dans le 14e arrondissement
Mercredi 4 janvier 2023, 19h00
mairie du 14e arrondissement

Entrée libre

Lancement de la période de dépôt de projets, présentation des nouvelles modalités et rencontres avec des porteurs de projets votés et réalisés handicap moteur mi mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand-Brunot 75014 Paris Paris 75014 Paris Île-de-France [{« link »: « https://le14participe.paris/assemblies/BudgetParticipatif »}] Plus d’informations sur la plateforme citoyenne : Le 14 participe !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-04T19:00:00+01:00

2023-01-04T21:00:00+01:00

