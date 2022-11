Concertation Place Félix Eboué – Réunion de restitution Mairie du 12e arrondissement de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Mairie du 12e arrondissement de Paris a le plaisir de vous inviter à la réunion de restitution de la concertation pour le réaménagement de la place Félix Eboué. Mairie du 12e arrondissement de Paris 130 avenue Daumesnil Quartier des Quinze-Vingts Paris 75012 Île-de-France [{« link »: « https://formulaires.paris.fr/formulaires/1888?deco=brand »}] Cette réunion de restitution se déroulera le lundi 5 décembre 2022, de 19h à 21h. Le nombre de places étant limité à 150, veuillez trouver, ci-joint, un lien de pré-inscription : https://formulaires.paris.fr/formulaires/1888?deco=brand. Les Services de la Ville de Paris vous recontacteront pour finaliser votre inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-05T19:00:00+01:00

2022-12-05T21:00:00+01:00

