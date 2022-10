Marche exploratoire de journée sur la place Félix Eboué Mairie du 12e arrondissement de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Marche exploratoire de journée sur la place Félix Eboué Mairie du 12e arrondissement de Paris, 19 octobre 2022, Paris. Marche exploratoire de journée sur la place Félix Eboué Mercredi 19 octobre, 14h00 Mairie du 12e arrondissement de Paris

Entrée gratuite sur inscription

Promenade de 2 heures sur la place Félix Eboué pour établir un diagnostic des usages actuels et des besoins futurs handicap visuel;handicap moteur vi;mi Mairie du 12e arrondissement de Paris 130 avenue Daumesnil 75012 Quartier des Quinze-Vingts Paris 75012 Île-de-France Promenade de 2 heures sur la place Félix Eboué pour établir un diagnostic des usages actuels et des besoins futurs. La balade est accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous aurons également une maquette tactile de la place dans son état actuel. Merci de nous préciser vos éventuels besoins en termes d’accessibilité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-19T14:00:00+02:00

2022-10-19T16:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Mairie du 12e arrondissement de Paris Adresse 130 avenue Daumesnil 75012 Quartier des Quinze-Vingts Ville Paris lieuville Mairie du 12e arrondissement de Paris Paris

Mairie du 12e arrondissement de Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Marche exploratoire de journée sur la place Félix Eboué Mairie du 12e arrondissement de Paris 2022-10-19 was last modified: by Marche exploratoire de journée sur la place Félix Eboué Mairie du 12e arrondissement de Paris Mairie du 12e arrondissement de Paris 19 octobre 2022 Mairie du 12e arrondissement de Paris Paris Paris

Paris