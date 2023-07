Visite de la mairie du 10è Mairie du 10e arrondissement Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite de la mairie du 10è Mairie du 10e arrondissement Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite de la mairie du 10è Samedi 16 septembre, 14h00 Mairie du 10e arrondissement Entrée libre et gratuite Pour les JEP 2023, la Société historique de l’arrondissement, Histoire et Vies du 10e propose la visite de la mairie, notamment de salles habituellement inaccessibles. Mairie du 10e arrondissement 72 rue du Faubourg-Saint-Martin 75010 Paris Paris 75010 Paris 10e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 72 12 96 http://www.hv10.org https://www.facebook.com/pages/Histoire-Vies-du-10e/1434494650155204?ref=hl;https://twitter.com/HV10_Paris10 Mairie édifiée en 1896 dans le style Renaissance par Eugène Rouyer, élève de Charles Garnier. Salle des mariages avec le haut relief de Jules Dalou, salle des fêtes et ses peintures marouflées. Métro Château-d’Eau, Gare de l’Est, République Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

Mairie du 10e arrondissement
72 rue du Faubourg-Saint-Martin 75010 Paris

