MARCHE POPULAIRE DE SOIRÉE ILLUMINÉE mairie Dounoux, 9 décembre 2023, Dounoux.

Dounoux,Vosges

Marche de soirée 6 et 11 km Départ de la marche entre 15h et 18h30 à l’école de Dounoux

Venez découvrir la magie de Noël, avec la marche de soirée illuminée de milles et une bougies, lucioles et autres surprises!

Il est conseillé de se munir d’une lampe frontale et de porter des vêtements visible la nuit.

Licence : 3€. Tout public

Samedi 2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 18:30:00. 3 EUR.

mairie

Dounoux 88220 Vosges Grand Est



Evening walk 6 and 11 km Starts between 3 and 6.30pm at the Dounoux school

Come and discover the magic of Christmas, with the evening walk illuminated by a thousand and one candles, fireflies and other surprises!

We advise you to bring a headlamp and to wear clothing visible at night.

Licence fee: 3?

Paseo nocturno de 6 y 11 km Salida entre las 15h00 y las 18h30 de la escuela de Dounoux

Venga a descubrir la magia de la Navidad, con el paseo nocturno iluminado por mil y una velas, luciérnagas y otras sorpresas

Le aconsejamos que lleve una linterna frontal y que vista ropa visible de noche.

Precio de la licencia: 3?

Abendwanderung 6 und 11 km Start der Wanderung zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr an der Schule von Dounoux

Entdecken Sie den Zauber von Weihnachten mit der Abendwanderung, die von tausend und einer Kerze, Glühwürmchen und anderen Überraschungen beleuchtet wird!

Es wird empfohlen, eine Stirnlampe mitzunehmen und Kleidung zu tragen, die in der Nacht sichtbar ist.

Lizenz: 3?

