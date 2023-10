« L’Affaire grand méchant loup » par Monsieur MOUCHE Mairie Doulaincourt-Saucourt, 16 novembre 2023, Doulaincourt-Saucourt.

« L’Affaire grand méchant loup » par Monsieur MOUCHE Jeudi 16 novembre, 20h30 Mairie Entrée libre sur inscription

De, et par, Monsieur Mouch, voici le récit du procès en révision accordé au Grand Méchant Loup, grâce à de nouveaux éléments dans le double meurtre pour lequel il est déjà condamné. C’est la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge et de Mère-grand, enfin dévoilée. Jean de La Fontaine en expert psychiatrique ; Charles Perrault en flic à la retraite ; L’ainé des petit cochons, et autres victimes du Loup, lui ayant survécu, se succèdent à la barre pour témoigner. Ce récit fou et décalé, est ponctué d’inserts sonores venant de sa petite radio de cuisine, qui le font parfois basculer de son rôle de narrateur à l’incarnation des personnages du drame qui se joue : Reporters, avocats, témoins et commentateurs..

A partir de 12 ans – 60 min

Mairie 1 place Charles de Gaulle 52270 Doulaincourt-Saucourt Doulaincourt-Saucourt 52270 Doulaincourt Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 94 10 54 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.doulaincourt@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:30:00+01:00 – 2023-11-16T21:30:00+01:00

