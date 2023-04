Ma Métro rénov’ Mairie d’Olivet Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet Ma Métro rénov’ Mairie d’Olivet, 4 mai 2023, Olivet. Ma Métro rénov’ Jeudi 4 mai, 14h00 Mairie d’Olivet Permanence mensuelle (tous les 1er jeudi du mois), pour conseiller et aider les particuliers à s’y retrouver dans la jungle des aides à la rénovation énergétique.

Sur RDV indispensable auprès de l'ADIL au 02 38 81 37 07 ou mametrorenov@adil45-28.org Mairie d'Olivet 283 rue du Général de Gaulle Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T14:00:00+02:00 – 2023-05-04T17:00:00+02:00

