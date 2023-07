Découvrez l’histoire du papier à travers le patrimoine d’un village Mairie Docelles, 16 septembre 2023, Docelles.

Découvrez l’histoire du papier à travers le patrimoine d’un village Samedi 16 septembre, 14h00 Mairie Entrée libre

Parcourez un village pour en apprendre plus sur son patrimoine et son histoire. Au cours de ce rallye pédestre, vous découvrirez l’histoire du papier et des papeteries de Docelles, le vitrail unique en Europe de l’église, le saint patron du village et la mairie. Des questions seront posées durant la balade.

La visite dure entre 1h30 et 2h, premier départ à 14h.

Mairie 11, rue de la Libération 88460 Docelles Docelles 88460 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « vivreadocelles@hotmail.fr »}] Le village de Docelles est un fleuron historique de l’industrie du papier. Son nom vient du latin « Domini cella » qui signifie « cellule des seigneurs » par allusion aux petites habitations frustes des premiers moines évangélisateurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Mairie de Docelles