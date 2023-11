Journée mondiale des Droits de l’enfant – 18/11 Mairie d’Hellemmes Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Journée mondiale des Droits de l’enfant – 18/11 Mairie d’Hellemmes Hellemmes, 18 novembre 2023, Hellemmes. Journée mondiale des Droits de l’enfant – 18/11 Samedi 18 novembre, 14h30 Mairie d’Hellemmes A cette occasion, la Commune d’Hellemmes signera, à 14h30, une convention avec la Socièté française d’Arboriculture. Franck Gherbi, Maire d’Hellemmes, accompagné du Conseil Communa d’Enfants d’Hellemmes, plantera un arbre symbolisant cette journée dans le parc François Mitterrand (Parc de la Mairie). Venez nombreux… Mairie d’Hellemmes 155, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France http://www.hellemmes.fr https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=8878a39b-95ca-42dc-b99b-dc6861f1cd86 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:30:00+01:00 – 2023-11-18T15:30:00+01:00

2023-11-18T14:30:00+01:00 – 2023-11-18T15:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu Mairie d'Hellemmes Adresse 155, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Ville Hellemmes Departement Nord Lieu Ville Mairie d'Hellemmes Hellemmes latitude longitude 50.628144;3.108504

Mairie d'Hellemmes Hellemmes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellemmes/