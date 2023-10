Défilé de mode – 7/10 Mairie d’Hellemmes Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Défilé de mode – 7/10 Mairie d’Hellemmes Hellemmes, 7 octobre 2023, Hellemmes. Défilé de mode – 7/10 Samedi 7 octobre, 10h00 Mairie d’Hellemmes Le samedi 7 octobre, de 10h à 18h, la boutique Stellacléa investit les allées du parc François Mitterrand (Mairie), 155 rue Roger Salengro.

Au programme : stands de bien-être et de mise en beauté, photobooth (boite à selfie), pop-corn, barbe à papa, petite restauration, tombola en faveur de la lutte contre le cancer du sein et, à 15h, défilé de mode… Mairie d’Hellemmes 155, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France http://www.hellemmes.fr https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=8878a39b-95ca-42dc-b99b-dc6861f1cd86 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu Mairie d'Hellemmes Adresse 155, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Ville Hellemmes Departement Nord Lieu Ville Mairie d'Hellemmes Hellemmes latitude longitude 50.628144;3.108504

Mairie d'Hellemmes Hellemmes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellemmes/