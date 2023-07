Mercredi 19 juillet – NQE Mairie d’Hellemmes Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Mercredi 19 juillet – NQE Mairie d’Hellemmes Hellemmes, 19 juillet 2023, Hellemmes. Mercredi 19 juillet – NQE Mercredi 19 juillet, 10h00 Mairie d’Hellemmes Programme : Dans le Parc de la Mairie A 10h et 11h30 Ateliers éveil musical par Bac à son – Dès 2 ans

De 10h à 12h Ateliers cirquomoteurs par Le cirque au bout du monde – Dès 2 ans

De 15h à 18h Atelier autour du développement durable (Quizz, land’art) par Insersol – Tout public

De 17h à 18h Fitness par Léo Lagrange – Jeunesse/Adulte

De 18h à 19h Capoeira par Léo Lagrange – Jeunesse/Adulte Dans le verger du CCAS De 10h à 12h Ateliers de sophrologie par la Création continue ! – 45mn par atelier – Jeunesse/Adulte

De 14h à 16h Atelier lecture et arts plastiques « L’arbre à palabre » par Filofil et L’Ecole Et son Quartier – Tout public

De 15h à 17h Ateliers divers (« Viens réparer tes articles de sport », confection de sac à vrac/ sac de plage) par Hellemmes zéro déchet – Tout public

De 16h à 17h30 Balade créative dans le quartier par Mathieu Boudeulle – Tout public Salle du Parc- Acacias, place Hentgès De 9h30 à 12h et de 14h à 17h « La transition écologique à portée de tous »- Epicerie à hauteur d’enfants animée par la récré verte, Service Jeunesse – Tout public Square Flandres De 14h à 17h Ateliers Bulles géantes par la beubeul family – Dès 2 ans

De 15h30 à 17h30 Goûter, marchand de glaces et barbes à papa – Tout public

De 16h à 18h Ateliers contes et création collective de contes par la Création continue ! – 30mn par atelier – Dès 6 ans Mairie d’Hellemmes 155, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France http://www.hellemmes.fr https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=8878a39b-95ca-42dc-b99b-dc6861f1cd86 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T10:00:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00

2023-07-19T10:00:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu Mairie d'Hellemmes Adresse 155, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Ville Hellemmes Departement Nord Lieu Ville Mairie d'Hellemmes Hellemmes

Mairie d'Hellemmes Hellemmes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellemmes/