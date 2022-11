Saint Nicolas – Festivités de fin d’année – 2/12 Mairie d’Hellemmes, 2 décembre 2022, Hellemmes.

Saint Nicolas – Festivités de fin d’année – 2/12 Vendredi 2 décembre, 17h30 Mairie d’Hellemmes

Mairie d’Hellemmes 155, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France

http://www.hellemmes.fr https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=8878a39b-95ca-42dc-b99b-dc6861f1cd86

Lancement des festivités de fin d’année avec, dès ce vendredi soir, la traditionnelle visite de Saint Nicolas qui descendra du toit de la mairie pour rejoindre son âne et distribuer bonbons, chocolats et tickets pour le petit train aux enfants sages. (Accueil à partir de 17h30 par Alexandre et ses mascottes)

Et pour mettre de l’ambiance, rien de mieux qu’un groupe musical spécialisé dans les animations de rues. Reconnue pour la puissance et l’énergie qu’elle dégage, la formation Atabak en fera la démonstration juste après la descente de Saint Nicolas.

Ce groupe local de percussions et danses brésiliennes accompagnera le public jusqu’à l’arrière du parc François Mitterrand, où aura lieu un spectacle étincelant…

Danseurs et musiciens nous guideront ensuite à travers les chalets jusqu’à l’Espace des Acacias pour le lancement du traditionnel marché de Noël.

