Fête Di Quieù Blanc Mairie d’Eygalières Eygalières, 6 octobre 2023, Eygalières.

Eygalières,Bouches-du-Rhône

Le village d’Eygalières organise l’acte 3 de la fête Di Quieù Blanc du 6 au 8 octobre..

2023-10-06 fin : 2023-10-08 . .

Mairie d’Eygalières Mairie

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The village of Eygalières is organising Act 3 of the Di Quieù Blanc festival from 6 to 8 October.

El pueblo de Eygalières organiza del 6 al 8 de octubre el tercer acto del festival Di Quieù Blanc.

Das Dorf Eygalières veranstaltet vom 6. bis 8. Oktober den dritten Akt des Festes Di Quieù Blanc.

