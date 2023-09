Hommage à Charles Galtier Mairie d’Eygalières Eygalières, 30 septembre 2023, Eygalières.

Eygalières,Bouches-du-Rhône

Colloque en hommage à Charles Galtier, Majoral du Félibrige, le samedi 30 septembre dès 9h45 à la Salle des Fêtes..

Mairie d’Eygalières Mairie

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Colloquium in tribute to Charles Galtier, Majoral of the Félibrige, on Saturday 30 September at 9.45am in the Salle des Fêtes.

Coloquio en homenaje a Charles Galtier, Mayoral de la Félibrige, el sábado 30 de septiembre a las 9.45 h en la Salle des Fêtes.

Kolloquium zu Ehren von Charles Galtier, Majoral du Félibrige, am Samstag, den 30. September ab 9.45 Uhr in der Salle des Fêtes.

