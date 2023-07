Circuit en autonomie : balade le long du Cailly Mairie Déville-lès-Rouen Catégories d’Évènement: Déville-lès-Rouen

Seine-Maritime Circuit en autonomie : balade le long du Cailly Mairie Déville-lès-Rouen, 15 septembre 2023, Déville-lès-Rouen. Circuit en autonomie : balade le long du Cailly 15 – 17 septembre Mairie Via l’application Cirkwi. Pour allier promenade et découverte patrimoniale, remontez la vallée du Cailly de Déville-lès-Rouen à Notre-Dame-de-Bondeville. N’hésitez pas à entrer à la Corderie Vallois, dont les machines toujours en fonctionnement vous raviront. Mairie 1 place François Mitterrand, 76250 Déville-lès-Rouen Déville-lès-Rouen 76250 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.cirkwi.com/fr/circuit/189970-balade-le-long-du-cailly »}] http://www.cirkwi.com/fr/circuit/189970-balade-le-long-du-cailly Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

