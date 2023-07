Marche des élus du canton de Laon II à Etouvelles Mairie d’Etouvelles Étouvelles, 16 septembre 2023, Étouvelles.

Marche des élus du canton de Laon II à Etouvelles Samedi 16 septembre, 08h30 Mairie d’Etouvelles Entrée libre

Organisée par les conseillers départementaux et les municipalités d’Etouvelles et de Chivy-les-Etouvelles avec l’Association des Randonnées Pédestres d’Aulnois-sous-Laon et du Laonnois (ARPAL), cette marche des élus du canton de Laon II vous permettra de découvrir les abords de cette commune du Laonnois…

Mairie d’Etouvelles Mairie d’Etouvelles Étouvelles 02000 Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

OT Pays de Laon