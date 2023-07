Exposition « Les Pieds Bleus » Mairie des 6ème et 8ème arrondissements Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Exposition « Les Pieds Bleus » Samedi 16 septembre, 15h30 Mairie des 6ème et 8ème arrondissements Visite guidée de l'exposition » les pieds bleus «

Exposition en partenariat avec La Cabane Georgina & le collectif « Jeune Création » (à visiter en Mairie du 14 septembre au 5 octobre 2023)

L’exposition raconte l’héritage du nomadisme et du métissage dans le monde de la création. Elle est l’occasion de parcourir une histoire passée encrée sur un territoire s’ouvrant au monde et de prolonger les rencontres et réflexions menées déjà depuis 26 ans à Marseille.

A l'occasion des journées du Patrimoine, la visite portera sur l'influence des artistes féminines dans l'Art et dans celui des artistes présenté.e.s lors de cette exposition. Mairie des 6ème et 8ème arrondissements 125 rue du commandant Rolland 13008 Marseille

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille

