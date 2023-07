Visite guidée de la Mairie des 6ème et 8ème arrondissements de Marseille Mairie des 6ème et 8ème arrondissements Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

« Bagatelle : Plus d’un siècle d’histoire » : construite en 1903 au moment de la création des quartiers sud de Marseille, la rue Paradis et l’avenue du Prado, la Villa Bagatelle possède une architecture inspirée du style pittoresque anglais du XVIIIème siècle. Elle est surprenante de par son plan en croix, ses formes irrégulières et ses multiples ornementations.

Des grands bourgeois du XXème siècle à la Mairie des 6ème & 8ème arrondissements, plus d’un siècle d’histoire à venir découvrir. Mairie des 6ème et 8ème arrondissements 125 rue du commandant Rolland 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 55 15 84 https://mairie-marseille6-8.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

