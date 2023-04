Cérémonie de l’Armistice, anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Mairie d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Cérémonie de l’Armistice, anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Mairie d’Erquy, 8 mai 2023, Erquy. Cérémonie de l’Armistice, anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Lundi 8 mai, 11h30 Mairie d’Erquy Le 8 mai 1945 commémore la victoire des forces alliées sur l’Allemagne nazie et fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

La cérémonie de l’Armistice se déroulera le lundi 8 mai 1945 à Erquy : 11h30 : rassemblement des Autorités Civiles et Militaires sur le square de la Mairie.

Défilé au Monument aux Morts

Dépôt de gerbes

A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi dans la salle des fêtes d'Erquy. Mairie d'Erquy 11 square hôtel de ville ERQUY Erquy 22430 Côtes d'Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/

