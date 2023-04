Cérémonie officielle du Souvenir des Déportés et des Anciens Résistants Mairie d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Cérémonie officielle du Souvenir des Déportés et des Anciens Résistants Mairie d’Erquy, 30 avril 2023, Erquy. Cérémonie officielle du Souvenir des Déportés et des Anciens Résistants Dimanche 30 avril, 11h30 Mairie d’Erquy Le dernier dimanche d’avril est chaque année dédié à la célébration de la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration et d’extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale.

La cérémonie officielle du Souvenir des Déportés et des Anciens Résistants se déroulera le dimanche 30 avril 2023 à Erquy : 11h30 : rassemblement des Autorités Civiles et Militaires sur le parking de la Mairie.

Défilé au Monument aux Morts

Dépôt de gerbes

Minute de silence. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi dans la salle des fêtes d’Erquy. Mairie d’Erquy 11 square hôtel de ville ERQUY Erquy 22430 Côtes d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T11:30:00+02:00 – 2023-04-30T12:30:00+02:00

2023-04-30T11:30:00+02:00 – 2023-04-30T12:30:00+02:00 cérémonie

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Mairie d'Erquy Adresse 11 square hôtel de ville ERQUY Ville Erquy Departement Côtes d'Armor Lieu Ville Mairie d'Erquy Erquy

Mairie d'Erquy Erquy Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Cérémonie officielle du Souvenir des Déportés et des Anciens Résistants Mairie d’Erquy 2023-04-30 was last modified: by Cérémonie officielle du Souvenir des Déportés et des Anciens Résistants Mairie d’Erquy Mairie d'Erquy 30 avril 2023 Erquy Mairie d'Erquy Erquy

Erquy Côtes d'Armor