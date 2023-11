PREMIERS SECOURS – THÉÂTRE DE RUE Mairie déléguée Vallons-de-l’Erdre, 7 juin 2024, Vallons-de-l'Erdre.

Vallons-de-l’Erdre,Loire-Atlantique

Deux secouristes fraîchement chevronnés et leur véhicule d’intervention arpentent les rues. Vous allez plonger au cœur de l’action, être entraînés dans un parcours atypique pour répondre à l’urgence..

2024-06-07 fin : 2024-06-07 . .

Mairie déléguée

Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Two freshly minted first-aiders and their emergency vehicle hit the streets. You’ll be right at the heart of the action, drawn into an atypical journey to respond to an emergency.

Dos socorristas recién titulados y su vehículo de emergencias salen a la calle. Te sumergirás de lleno en la acción y te embarcarás en un viaje atípico para responder a una emergencia.

Zwei frischgebackene Rettungssanitäter und ihr Einsatzfahrzeug fahren durch die Straßen. Sie werden in das Geschehen eintauchen und sich auf eine ungewöhnliche Reise begeben, um auf einen Notfall zu reagieren.

Mise à jour le 2023-11-06 par eSPRIT Pays de la Loire