P’tit Naturaliste de Loire Mairie déléguée de Gohier, 49320 Blaison Saint Sulpice, France Blaison-Saint-Sulpice Catégories d’Évènement: Blaison-Saint-Sulpice

Maine-et-Loire P’tit Naturaliste de Loire Mairie déléguée de Gohier, 49320 Blaison Saint Sulpice, France Blaison-Saint-Sulpice, 25 octobre 2023, Blaison-Saint-Sulpice. P’tit Naturaliste de Loire Mercredi 25 octobre, 10h00 Mairie déléguée de Gohier, 49320 Blaison Saint Sulpice, France Inscription conseillée au 02 41 57 37 55 ou sur www.loire-odyssee.fr Tarif unique : 3€ par personne Nombre de places max : 25 La Loire est un curieux terrain de jeu de piste… Muni de votre carnet de notes, partez enquêter sur la zone inondable de Saint-Rémy-la-Varenne où les animaux et la flore sauvage vous ont laissés quelques traces et d’autres indices. Prêt pour l’exploration ? Mairie déléguée de Gohier, 49320 Blaison Saint Sulpice, France Mairie déléguée de Gohier, 49320 Blaison Saint Sulpice, France Blaison-Saint-Sulpice 49320 Blaison-Gohier Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241573755 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:00:00+02:00 – 2023-10-25T12:00:00+02:00

2023-10-25T10:00:00+02:00 – 2023-10-25T12:00:00+02:00 Petit naturaliste Détails Catégories d’Évènement: Blaison-Saint-Sulpice, Maine-et-Loire Autres Lieu Mairie déléguée de Gohier, 49320 Blaison Saint Sulpice, France Adresse Mairie déléguée de Gohier, 49320 Blaison Saint Sulpice, France Ville Blaison-Saint-Sulpice Departement Maine-et-Loire Age min 6 Age max 97 Lieu Ville Mairie déléguée de Gohier, 49320 Blaison Saint Sulpice, France Blaison-Saint-Sulpice latitude longitude 47.406531;-0.359236

Mairie déléguée de Gohier, 49320 Blaison Saint Sulpice, France Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blaison-saint-sulpice/