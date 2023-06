Hackathon Mairie déléguée de Baignolet Viabon Viabon Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Viabon Hackathon Mairie déléguée de Baignolet Viabon, 23 juin 2023, Viabon. Hackathon Vendredi 23 juin, 09h00 Mairie déléguée de Baignolet sur inscription Un challenge collaboratif visant à créer des solutions innovantes en lien avec la souveraineté alimentaire ou le projet alimentaire de territoire (PAT) pour répondre aux enjeux de l’alimentation : durable, locale et accessible à tous. Hackathon en collaboration avec la Communauté de Communes Cœur de Beauce, le Pays Dunois et la Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir. Date limite de candidature : 21 juin 2023 A MINUIT. Campus Les Champs du Possible « Xavier Beulin » – Village by CA

2 route de Mondoucet – 28200 CHATEAUDUN

Le programme de la matinée : 8H30 : accueil et petit déjeuner – rappel de la thématique et du contexte – création des équipes Phase 1 : brainstorming et sélection des idées Phase 2 : passer de l’idée au projet 12H30 : Repas pris en charge par le Campus Le programme de l’après-midi : Phase 3 : « prototypage » de l’idée Phase 4 : finalisation du projet et préparation des pitchs 16H : Pitchs devant le jury 17H : Remise des prix DATE DU HACKATHON : 23 JUIN Mairie déléguée de Baignolet 11 Rue de la Mairie, 28150 Eole-en-Beauce Viabon 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/qL56npryHpSCkt3g9 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

