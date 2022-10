Visite guidée « lecture de façades à Decazeville » Mairie, 15 octobre 2022, Decazeville.

Gratuit. Sur inscription. Point de RDV : devant la mairie.

Journées nationales de l’architecture

Mairie Place Decazes, 12300 Decazeville Decazeville 12300 Aveyron Occitanie

✅ Au cours de cette visite, nous retracerons l’histoire de la ville à travers la lecture des façades, nous percevrons le caractère de Decazeville et sa diversité architecturale puis nous décoderons les différentes causes d’altérations des façades et les solutions pour une bonne restauration.

Durée : environ 1 heure

Visite animée par Annelise Jorgensen, architecte au CAUE de l’Aveyron (Conseil d’Architecture, Urbanisme et de l’Environnement), en partenariat avec le service Culture de Decazeville Communauté et l’Office de Tourisme et du Thermalisme.

Evénement organisé dans le cadre de l’exposition « Architectures contemporaines en Aveyron » présentée à la médiathèque de Firmi du 14 au 29 octobre et à l’Office de Tourisme de Cransac du 2 au 12 novembre.



©Decazeville Communauté