Prenez part à la visite libre d’une mairie Dimanche 17 septembre, 09h00 Mairie de Wolxheim

Après la rénovation des locaux de la mairie achevée en 2020, la municipalité vous invite à venir découvrir ce centre de la démocratie locale où se décide l’avenir de la commune.

Découvrez une petite exposition et rétrospective historique de ces lieux chargés d’histoire, dont l’usage a beaucoup changé.

Le maire et toute son équipe vous accueillent pour un moment de partage et de convivialité.

Mairie de Wolxheim 17 rue principale 67120 Wolxheim Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est 03 88 38 10 32 https://www.wolxheim.fr/ https://www.facebook.com/search/top?q=commune%20de%20wolxheim Cette maison ancienne a appartenu à la famille Muller-Simonis, puis est devenue l’apothicairerie du village.

Ce bâtiment abrite la mairie depuis 1985.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Commune de Wolxheim