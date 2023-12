Fête de la Saint-Vincent Mairie de Vouvray Vouvray, 27 janvier 2024, Vouvray.

Reconnu comme saint patron des vignerons, Saint Vincent est honoré chaque année par les confréries vineuses de toute la France. L’arrivée du nouveau millésime peut ainsi être célébré comme il se doit !.

Chaque année, les vignerons de l’AOC Vouvray célèbrent Saint Vincent, leur saint patron en costumes traditionnels. Une coutume vouvrillonne qui se transmet de génération en génération et perpétue le savoir-faire des vignerons et vigneronnes de ce terroir. L’occasion aussi de dédier une prière à leur bienfaiteur et une autre, pour le prochain millésime afin qu’il soit tout aussi bon que les précédents ! Les festivités se tiendront dans les caves de la Bonne Dame après le traditionnel défilé en musique dans les rues de Vouvray. La journée commence par la célébration religieuse à l’église de Vouvray. Inscription auprès de la mairie de Vouvray avant le 17 janvier.

