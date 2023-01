A la découverte des rapaces nocturnes à Vonnas Mairie de Vonnas Vonnas Catégories d’Évènement: Ain

A la découverte des rapaces nocturnes à Vonnas Mairie de Vonnas, 3 mars 2023, Vonnas. A la découverte des rapaces nocturnes à Vonnas Vendredi 3 mars, 19h00 Mairie de Vonnas

À la nuit tombée, partez à la découverte des chouettes et des hiboux lors d’une soirée de comptage à Vonnas. Mairie de Vonnas 86 rue du Docteur Perret 01540 Vonnas Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:paul.brunet@lpo.fr »}] Nuit de la chouette 2023 À la nuit tombée, partez à la découverte des chouettes et des hiboux lors d’une soirée de comptage à Vonnas.

Accompagnés par un animateur LPO, apprenez à reconnaître les différentes espèces et découvrez leurs étonnantes adaptations à la vie nocturne !

RDV 19h00 devant la mairie de Vonnas

Prévoir des chaussures de sport ou de randonnée, des vêtements chauds et imperméables, une lampe avec lumière rouge si possible, de l’eau.

Gratuit

Durée 3h environ.

Réservations obligatoires (places limitées)

Informations complémentaires : paul.brunet@lpo.fr / 06 14 29 99 10

