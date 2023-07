Stage Cirque à tout âge Mairie de Villetaneuse Villetaneuse, 17 juillet 2023, Villetaneuse.

Stage Cirque à tout âge 17 – 22 juillet Mairie de Villetaneuse Gratuit

Ce stage a pour objectif d’encourager les liens intergénérationnels, et de rassurer ceux qui seraient effrayés par la perspective de la pratique du cirque. au programme, 2h d’ateliers mouvement au sol, manipulation d’objets (jonglages) excercices d’équilibre sur fil et sur objets, poutre et slackline

Public senior et jeune public (8-13 ans)

Places limitées sur inscription

Gratuit

Mairie de Villetaneuse 1 place de l’hôtel de ville 93430 Villetaneuse Villetaneuse 93430 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T15:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-22T15:00:00+02:00 – 2023-07-22T17:30:00+02:00

©erwannquéré