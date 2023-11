Marché de Noël de Villejust Mairie de Villejust Villejust, 9 décembre 2023, Villejust.

Villejust,Essonne

Marché de Noël de 10h00 à 18h00

Exposants spécialisés dans l’artisanat local, saveur du terroir et restauration

Chants de Noël par les enfants de l’école Jeanne Chanson à l’église Saint Julien à 11h00.

Structures gonflables pour les enfants l’après-midi.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Mairie de Villejust Rue de Saulx

Villejust 91140 Essonne Île-de-France



Christmas market from 10:00 am to 6:00 pm

Exhibitors specializing in local crafts, local flavors and food

Christmas carols sung by children from the Jeanne Chanson school in the Saint Julien church at 11:00 a.m.

Inflatable structures for children in the afternoon

Mercado navideño de 10.00 a 18.00 horas

Expositores especializados en artesanía, gastronomía y sabores locales

Villancicos cantados por los niños de la escuela Jeanne Chanson en la iglesia de Saint Julien a las 11.00 h.

Estructuras hinchables para niños por la tarde

Weihnachtsmarkt von 10:00 bis 18:00 Uhr

Aussteller, die auf lokales Kunsthandwerk spezialisiert sind, Geschmack aus der Region und Verpflegung

Weihnachtslieder der Kinder der Schule Jeanne Chanson in der Kirche Saint Julien um 11.00 Uhr.

Hüpfburgen für Kinder am Nachmittag

Mise à jour le 2023-11-13 par Destination Paris-Saclay