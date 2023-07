Festival Cousu main Mairie de Villeau Éole-en-Beauce, 18 août 2023, Éole-en-Beauce.

Festival Cousu main Vendredi 18 août, 10h30, 18h00 Mairie de Villeau

Le festival Cousu Main propose une soirée festive et théâtrale dans chaque commune où il s’installe, en partenariat avec les équipes municipales et les associations locales qui assurent la petite restauration et une buvette.

Un atelier théâtre à 10h30 le matin, puis la soirée festive à partir de 18h30 avec le spectacle « la vraie vie des pirates », de la compagnie Afag, spectacle malicieux de capes et d’épées où l’on parle de sécurité sociale !

Puis à 21h30, le spectacle « Quichotte », qui revisite avec humour et panache l’histoire du mythique chevalier.

Mairie de Villeau 5 rue de la grande barre 28150 Eole-en-Beauce Éole-en-Beauce 28150 Villeau Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-18T10:30:00+02:00 – 2023-08-18T12:00:00+02:00

2023-08-18T18:00:00+02:00 – 2023-08-18T23:59:00+02:00

©service communication communauté de communes Cœur de beauce