JEU Mairie de Villabé Villabé Catégories d’évènement: Essonne

Villabé

JEU Mairie de Villabé, 12 janvier 2023, Villabé. JEU 12 et 13 janvier 2023 Mairie de Villabé A KAN LA DERIV’ – Anthony Diaz Mairie de Villabé 34 Av. du 8 Mai 1945, 91100 Villabé Villabé 91100 Essonne Île-de-France C’est l’histoire de Basile, un enfant à l’imagination débordante, qui se confronte à la réalité d’un premier jour d’école. Comment gérera-t-il sa différence ? Parviendra-t-il à en faire une force ? TT TÉLÉRAMA – On aime beaucoup ! «Des scènes de la vie de tous les jours qui se confondent avec celles, abstraites, de la rêverie, entre douceur et obstacles à surmonter.​» Cette histoire s’inspire de faits réels, des difficultés que peuvent rencontrer certains enfants « dys », c’est à dire des enfants ayant différents troubles cognitifs (dyslexies, troubles de l’attention…). Un spectacle qui met l’accent sur l’imaginaire débordant, et parfois encombrant, d’un enfant lors de situations quotidiennes (école, maison, rue…). L’imaginaire trop peu valorisé dans les milieux éducatifs apparaît dans ce récit comme une autre voie envisageable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T10:30:00+01:00

2023-01-13T11:00:00+01:00 © photos : Anthony Diaz et Pierre Lafargue

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Villabé Autres Lieu Mairie de Villabé Adresse 34 Av. du 8 Mai 1945, 91100 Villabé Ville Villabé Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Mairie de Villabé Villabé Departement Essonne

Mairie de Villabé Villabé Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villabe/

JEU Mairie de Villabé 2023-01-12 was last modified: by JEU Mairie de Villabé Mairie de Villabé 12 janvier 2023 Mairie de Villabé Villabé Villabé

Villabé Essonne