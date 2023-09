A la croisée des chemins et du temps, les sentiers du patrimoine. Mairie de Vigny Vigny, 16 septembre 2023, Vigny.

De tout temps le village de Vigny a été un lieu de passage stratégique. A l’époque romaine, la voie Beauvais-Chartres, la Brunehaut passait par le site qui allait devenir plus tard notre village. Au XIIIe siècle, l’Archevêque de Rouen, Eudes de RIGAUD, emprunta fréquemment le vieux chemin médiéval de Vernon ou de Poissy.

Aujourd’hui, le village de Vigny est un lieu de passage important pour les randonneurs de tout type. Il est traversé par le GR1 et par la voie Paris-Londres. Il est aussi intégré dans les boucles du Vexin actuellement en gestation. Plusieurs circuits de la Fédération Française de randonnée Pédestre traversent notre commune : le M4 (la vallée de l’Aubette), le M1 (PR du Vexin français), Ie M2 (la chaussée Brunehaut) et le M5 (circuit des gares). D’autre part, de nombreux chemins du village sont inscrits et classés par le Conseil Général grâce au plan de circulation douce, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires et de Promenade et de randonnée). Et aussi récemment la création d’un sentier du patrimoine sur notre commune. Notre beau village est aussi le lieu de passage des pèlerins venant du Benelux, direction finale : Saint Jacques de Compostelle.

Mairie de Vigny 4, Rue Beaudouin, 95450 Vigny

