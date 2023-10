Fête de l’abeille et de la biodiversité Mairie de Viennay Viennay, 15 octobre 2023, Viennay.

Viennay,Deux-Sèvres

Fête conviviale pour grand public et apiculteurs (amateurs et pros). L’Association l’Abeille du Poitou organise cette fête pour sensibiliser sur l’importance des abeilles et des pollinisateurs sauvages, tout en évoquant les solutions pour concilier activités humaines et respect de la biodiversité.

Activités pour les enfants : magicien apicole, maquillages, apimaton, balades en poney…

Activités pour les parents : balades « découverte du paysage », producteurs locaux (fruits, légumes, miel, vin…), artisans locaux, conférences, 27 exposants…

Activités pour les apiculteurs : 3 conférences (voir programme), brocante apicole, résultat du concours des miels…

Buvette et restauration sur place..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Mairie de Viennay Rue du Bourg

Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A convivial event for the general public and beekeepers (amateur and professional). The Association l’Abeille du Poitou organizes this festival to raise awareness of the importance of bees and wild pollinators, while discussing solutions for reconciling human activities with respect for biodiversity.

Activities for children: beekeeping magician, face painting, apimaton, pony rides…

Activities for parents: « landscape discovery » walks, local producers (fruit, vegetables, honey, wine…), local craftsmen, conferences, 27 exhibitors…

Activities for beekeepers: 3 conferences (see program), beekeeping flea market, honey competition results…

Refreshments and catering on site.

Una fiesta de convivencia para el público en general y los apicultores (aficionados y profesionales). La Asociación Abeille du Poitou organiza esta fiesta para sensibilizar al público sobre la importancia de las abejas y los polinizadores silvestres, y para hablar de las formas de conciliar las actividades humanas con el respeto a la biodiversidad.

Actividades para niños: mago apicultor, pintura de caras, apimatón, paseos en poni, etc.

Actividades para padres: paseos « descubrimiento del paisaje », productores locales (frutas, verduras, miel, vino, etc.), artesanos locales, conferencias, 27 expositores, etc.

Actividades para apicultores: 3 conferencias (ver programa), mercadillo apícola, resultados del concurso de miel…

Restauración y catering in situ.

Geselliges Fest für die breite Öffentlichkeit und Imker (Amateure und Profis). Die Association l’Abeille du Poitou organisiert dieses Fest, um auf die Bedeutung von Bienen und wilden Bestäubern aufmerksam zu machen und gleichzeitig Lösungen anzusprechen, wie menschliche Aktivitäten und der Respekt vor der Biodiversität miteinander in Einklang gebracht werden können.

Aktivitäten für Kinder: Zauberer der Imkerei, Schminken, Apimaton, Ponyreiten…

Aktivitäten für Eltern: Spaziergänge « Entdeckung der Landschaft », lokale Produzenten (Obst, Gemüse, Honig, Wein…), lokale Handwerker, Vorträge, 27 Aussteller…

Aktivitäten für Imker: 3 Vorträge (siehe Programm), Imkereiflohmarkt, Ergebnisse des Honigwettbewerbs…

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-11 par CC Parthenay Gâtine