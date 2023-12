Bienvenue aux nouveaux arrivants Mairie de Vichy Vichy, 9 décembre 2023 10:00, Vichy.

Vichy,Allier

Vous venez d’arriver à Vichy ? La Ville est heureuse de vous compter parmi ses habitants et vous souhaite la Bienvenue ! Chaque année, en décembre, la Ville de Vichy organise une journée d’accueil des nouveaux arrivants dans les salons de l’Hôtel de Ville.

Mairie de Vichy Place de l’Hôtel-de-Ville

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



New to Vichy? Vichy is delighted to welcome you! Every year in December, the City of Vichy organizes a welcome day for new arrivals in the lounges of the Hôtel de Ville

¿Acaba de llegar a Vichy? Vichy está encantada de darle la bienvenida a la ciudad Todos los años, en diciembre, Vichy organiza una jornada de bienvenida para los recién llegados en los salones del Hôtel de Ville

Sie sind neu in Vichy? Die Stadt freut sich, Sie zu ihren Einwohnern zählen zu dürfen, und heißt Sie herzlich willkommen! Jedes Jahr im Dezember veranstaltet die Stadt Vichy einen Empfangstag für Neuankömmlinge in den Salons des Rathauses

