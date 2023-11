Réception de Monsieur le consul d’Espagne à Lyon Mairie de Vichy Vichy, 18 novembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Réception en Mairie. Suivi d’un après-midi débat et exposé puis Musique et chants.

Clôture par un apéritif dinatoire.

Mairie de Vichy Maison des associations

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Reception at Town Hall. Followed by an afternoon of debate and presentation, followed by music and song.

Closing with an aperitif dinner

Recepción en el Ayuntamiento. A continuación, una tarde de debate y presentaciones, seguida de música y canciones.

Clausura con una cena aperitivo

Empfang im Rathaus. Anschließend Nachmittagsdebatte und Vortrag, dann Musik und Gesang.

Abschluss mit einem Aperitif und Abendessen

