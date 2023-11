Concert Trio Elégiaque Mairie de Viarmes Viarmes, 18 novembre 2023, Viarmes.

Viarmes,Val-d’Oise

La commission Culture de la municipalité de Viarmes propose un concert de musique classique, dans les salons de la mairie, le samedi 18 novembre 2023 à 20h..

2023-11-18 20:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Mairie de Viarmes

Viarmes 95270 Val-d’Oise Île-de-France



The Viarmes municipality’s Culture Committee is organizing a classical music concert, in the salons of the town hall, on Saturday November 18, 2023 at 8pm.

La Comisión de Cultura del ayuntamiento de Viarmes organiza un concierto de música clásica en el ayuntamiento el sábado 18 de noviembre de 2023 a las 20h.

Der Kulturausschuss der Gemeinde Viarmes lädt am Samstag, den 18. November 2023 um 20 Uhr zu einem klassischen Musikkonzert in den Salons des Rathauses ein.

