Viarmes Découverte du patrimoine de Viarmes, du Moyen-Âge à nos jours. Mairie de Viarmes Viarmes, 16 septembre 2023, Viarmes. Découverte du patrimoine de Viarmes, du Moyen-Âge à nos jours. 16 et 17 septembre Mairie de Viarmes Entrée libre, sans inscription -Visite de l’église

-Visite du musée avec un jeu-énigme « Qui a tué le Dr Lenoir »

-Visite des caves de la mairie et atelier pavement et carreaux

-Enquête 2.0 « À la recherche du château médiéval disparu »

-Balade musicale (musique vivante) avec l’école municipale de musique Programme complet sur https://viarmes.fr/ Mairie de Viarmes Place Pierre Salvi, 95270 Viarmes Viarmes 95270 Val-d’Oise Île-de-France http://viarmes.fr/ [{« link »: « https://viarmes.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

