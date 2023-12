Concert du Nouvel An : Mille et une Nuits – par le Piccolo Orchestra Mairie de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Début : 2024-01-19T20:45:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:15:00+01:00 Pour bien commencer l’année, le Piccolo Orchestra vous propose un concert du premier de l’an dans le magnifique cadre de la salle des fêtes de la mairie de Versailles les 19 et 20 janvier !

Au programme, Schéhérazade de Rimski-Korsakov, la Bacchanale de Saint-Saëns, l'Ouverture de l'Italienne à Alger de Rossini et encore d'autres oeuvres à découvrir ! Mairie de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles

