Les Rencontres de l’Entrepreneuriat Jeudi 18 janvier 2024, 11h00 Mairie de Versailles Entrée libre sur inscription

Début : 2024-01-18T11:00:00+01:00 – 2024-01-18T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-18T11:00:00+01:00 – 2024-01-18T20:00:00+01:00

Evénement organisé par l’Association Suzanne Michaux et l’Aface

en partenariat avec la Ville de Versailles et avec le soutien de Versailles Grand Parc

Démarrez, financez, réussissez votre parcours entrepreneurial.

Vous souhaitez rencontrer des experts prêts à vous aider pour votre réussite tout au long de la vie de votre entreprise venez découvrir les six ateliers proposés :

– Les dispositifs d’aide à la création d’entreprise pour les demandeurs d’emploi

– Bien préparer son dossier de financement

– Les étapes clés pour développer son activité

– Marketing digital et rôle des influenceurs sur les réseaux sociaux

– Les clés pour anticiper vos difficultés et rebondir

– Cession, reprise et croissance externe : « Prenez les bonnes décisions »

Mairie de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France

