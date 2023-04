Faire son profil sur les réseaux sociaux pour sa recherche d’emploi Mairie de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Faire son profil sur les réseaux sociaux pour sa recherche d’emploi Mairie de Versailles, 6 juin 2023, Versailles. Faire son profil sur les réseaux sociaux pour sa recherche d’emploi Mardi 6 juin, 09h00 Mairie de Versailles sur inscription Un consultant Apec, spécialiste de la gestion de carrière des cadres et jeunes diplômes, vous conseillera sur votre présence sur les réseaux sociaux.

Lors de ce webatelier, vous allez : Définir votre stratégie réseau Rédiger des parties de votre profil : présentation / résumé, titre, bannière sur Linkedin Bénéficier d’un regard croisé sur votre profil avec un consultant Apec et des pairs Découvrir les bonnes pratiques Interagir fréquemment avec des mises en situation et une dynamique d’animation en mode test and learn Mairie de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/SypG60kVVZ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

