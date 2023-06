Bus « Destination Emploi » Mairie de Versailles Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Bus « Destination Emploi » Mairie de Versailles Versailles, 26 mai 2023, Versailles. Bus « Destination Emploi » Vendredi 26 mai, 09h00 Mairie de Versailles entrée libre Spécialement conçu et aménagé pour rencontrer les habitants au cœur de leur lieu de vie, répondre aux interrogations de chacun et recevoir les candidatures des volontaires.

Les collaborateurs de Transdev seront présents pour faire découvrir les métiers du transport de voyageurs : de conducteur de bus ou de car, en passant par mécanicien, ou encore agent de médiation…

Sur place, le bus muni d’un simulateur de conduite permettra aux candidats de se familiariser avec les différents métiers proposés. Mairie de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « emploi@versailles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T09:00:00+02:00 – 2023-05-26T18:00:00+02:00

