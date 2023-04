Tous migrants : Osons la rencontre ! Mairie de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Tous migrants : Osons la rencontre ! Mairie de Versailles, 15 avril 2023, Versailles. Tous migrants : Osons la rencontre ! Samedi 15 avril, 14h00 Mairie de Versailles Entrée libre. Tous migrants: Osons la rencontre ! Les associations : AMD Yvelines, Secours catholique, CCFD-terre solidaire, CFDT, CIMADE, Réseau Education sans frontière Voisins solidaires souhaitent favoriser une meilleure compréhension de la dynamique des migrations.

Un grand témoin Pascal Brice, Président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité et ancien directeur de l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) présentera la situation des migrations internationales.

Puis des ateliers inviteront à la rencontre de personnes migrantes et d’acteurs bénévoles qui vont présenter leurs parcours et leurs activités.

Un débat cloturera la journée. Mairie de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « osonslarencontre78@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T18:00:00+02:00

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T18:00:00+02:00 © Steven Wassenaar / Secours Catholique

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Mairie de Versailles Adresse 4, avenue de Paris - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Mairie de Versailles Versailles

Mairie de Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Tous migrants : Osons la rencontre ! Mairie de Versailles 2023-04-15 was last modified: by Tous migrants : Osons la rencontre ! Mairie de Versailles Mairie de Versailles 15 avril 2023 Mairie de Versailles Versailles Versailles

Versailles Yvelines